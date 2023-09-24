«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сине-бело-голубых Кайл Курич — 23 очка.

«Зенит» второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» впервые стал серебряным призером турнира.