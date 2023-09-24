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14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
24 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 85:83.

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15
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15
фотографий
15
фотографий

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сине-бело-голубых Кайл Курич — 23 очка.

«Зенит» второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» впервые стал серебряным призером турнира.

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