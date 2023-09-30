Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует в субботу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ откроется в субботу матчем финалистов прошлого сезона — казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани».

Главным изменением стартующего сезона является увеличение команд — участниц чемпионата. В новом сезоне сыграют 14 команд: 12 российских, а также казахстанская «Астана» и белорусский «Минск».

Единую лигу пополнили екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна», также в турнире выступят петербургский «Зенит», московские ЦСКА и МБА, «Парма» (Пермский край), «Пари Нижний Новгород», «Самара», «Енисей» (Красноярск) и «Автодор» (Саратов). В прошлом сезоне УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла серию до четырех побед у «Локомотива-Кубани» со счетом 4−1.

«Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд, — сказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко накануне старта сезона. — Мне нравится, что предстоящий сезон самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу и в любой день обыгрывать друг друга».

С главой РФБ согласна генеральный директор лиги Илона Корстин, которая считает, что фаворитом является «Зенит». 24 сентября в Москве завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ, победителем которого стала петербургская команда. В финале «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубани» — 85:83.

«Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги “Фенербахче” и участник Еврокубка “Бешикташ” — все бились за победу, — сказала Корстин сразу после финала. — Никто не отбывал номер и все выкладывались по полной — отсюда и накал. Поздравляю “Зенит” с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных».

Российский мяч и женщина арбитр

В суперкубке был опробован мяч российского производства, которым будут играть в матчах регулярного сезона. Инициатива по созданию мяча, отвечающего экологическим требованиям, исходила от почетного президента Единой лиги ВТБ, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. На производство одного мяча уходит восемь полулитровых бутылок. Впервые он был продемонстрирован на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня. Ранее на матчах Единой лиги использовался мяч фирмы Wilson, которая в 2022 году решила прекратить сотрудничество и уйти с российского рынка.

Из других нововведений лиги стоит отметить привлечение женщины-арбитра к обслуживанию официальных матчей. «В основном чемпионате в предстоящем сезоне у нас будет судить девушка. В молодежном чемпионате такое уже было», — рассказала Корстин.

«Зенит» богаче ЦСКА

За неделю до старта чемпионата произошло традиционное открытие бюджетов российских клубов Единой лиги ВТБ. Самым доходным клубом в сезоне-2022/23 стал ЦСКА. Клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей. Впрочем, как рассказал Сергей Иванов, в стартующем сезоне «Зенит» должен обойти армейцев по этому показателю.

«Открытие бюджетов дисциплинирует клубы, только в баскетболе общественность может судить о реальном состоянии дел. В других профессиональных лигах этим и не пахло. Приятно, что бюджет Единой лиги серьезно увеличился, это больше, чем у большинства профессиональных клубов в России. Сравнимо с бюджетами УНИКСа и “Локомотива-Кубани”, немного уступаем “Зениту” и ЦСКА, — отметил Иванов. — В следующем сезоне бюджет “Зенита” будет больше, чем у ЦСКА. Разговор о том, что ЦСКА гегемон за счет бюджета, пройден».