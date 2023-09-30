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16:27 (мск), источник: ТАСС

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион победил со счетом 91:73.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 91:73 обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. Встреча прошла в Казани в присутствии 4 023 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал с 22 очками стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал Окаро Уайт — 18 очков.

УНИКС и «Локомотив-Кубань» встречались в финальной серии прошлого сезона. УНИКС тогда выиграл серию со счетом 4−1 и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Бронзовыми призерами стали баскетболисты московского ЦСКА.

В других матчах игрового дня ЦСКА встретится со столичным МБА, «Самара» — с красноярским «Енисеем». Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10.

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