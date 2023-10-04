УНИКС из-за коронавируса не смог набрать 5 игроков на матч с «Пари НН». Игра перенесена на более поздний срок
Матч Единой лиги ВТБ между «Пари НН» и УНИКСом был перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Матч Единой лиги ВТБ между «Пари НН» и УНИКСом был перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Такое решение было принято в связи со вспышкой коронавируса в УНИКСе.
«УНИКС направил на рассмотрение в Лигу медицинские документы, подтверждающие, что команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против “Пари Нижний Новгород” пять и более игроков. О новой дате игры будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении казанского клуба.