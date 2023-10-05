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14:04 (мск), источник: ТАСС

В УНИКСе рассказали, что у баскетболистов команды не обнаружили коронавирус

Ранее матч Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» был перенесен из-за состояния здоровья игроков казанской команды.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч казанского УНИКСа против «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ был перенесен не из-за случаев коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.

4 октября пресс-служба лиги сообщила о переносе матча между «Пари НН» и УНИКСом, который должен был пройти 5 октября в Нижнем Новгороде, из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды.

«У нас нет никакого коронавируса. У двоих игроков травмы, у других — грипп», — сказал Богачев.

О новой дате матча Единая лига ВТБ сообщит дополнительно. УНИКС является действующим победителем турнира.

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