В УНИКСе рассказали, что у баскетболистов команды не обнаружили коронавирус
Ранее матч Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» был перенесен из-за состояния здоровья игроков казанской команды.
Ранее матч Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» был перенесен из-за состояния здоровья игроков казанской команды.
МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч казанского УНИКСа против «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ был перенесен не из-за случаев коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.
4 октября пресс-служба лиги сообщила о переносе матча между «Пари НН» и УНИКСом, который должен был пройти 5 октября в Нижнем Новгороде, из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды.
«У нас нет никакого коронавируса. У двоих игроков травмы, у других — грипп», — сказал Богачев.
О новой дате матча Единая лига ВТБ сообщит дополнительно. УНИКС является действующим победителем турнира.