Кириленко назвал самого перспективного российского баскетболиста

«Когда ждать нового Андрея Кириленко? Надеюсь, что это будет не Андрей Кириленко, а кто-то с собственным лицом! На самом деле у нас растёт очень талантливое поколение. Если говорить о перспективе, то, наверное, выделяется Егор Дёмин. Может, и к лучшему, что он сейчас получает международный опыт выступлений, находясь в системе мадридского “Реала”.

Есть ребята из университетов и целая плеяда спортсменов из «Локомотива». Нынешний сезон у них пока не задался, но, надеюсь, они преодолеют полосу неудач. У нас достаточно ребят, которые хорошо играют в баскетбол. Доверие и игровое время — вот что нужно, чтобы у них получалось лучше", — приводит слова Кириленко RT на русском.