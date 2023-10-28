ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 96:66 (18:23, 29:15, 24:14, 25:14). У победителей самым результативным на площадке был Амат М’Бай (17 очков). У гостей 22 очка набрал Ройс Хэмм.