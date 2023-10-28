ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на своем паркете разгромили казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на своем паркете разгромили казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 96:66 (18:23, 29:15, 24:14, 25:14). У победителей самым результативным на площадке был Амат М’Бай (17 очков). У гостей 22 очка набрал Ройс Хэмм.
ЦСКА одержал шестую победу подряд на старте сезона и лидирует в таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» потерпела второе поражение в четырех матчах и занимает пятую строчку.