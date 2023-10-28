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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на своем паркете разгромили казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 96:66 (18:23, 29:15, 24:14, 25:14). У победителей самым результативным на площадке был Амат М’Бай (17 очков). У гостей 22 очка набрал Ройс Хэмм.

ЦСКА одержал шестую победу подряд на старте сезона и лидирует в таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» потерпела второе поражение в четырех матчах и занимает пятую строчку.

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