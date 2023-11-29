Комплекс бана: российский баскетбол не переедет в Азию

Руководство российского баскетбола пока не видит смысла перехода в азиатскую федерацию, выяснили «Известия». В сложившихся условиях в РФБ готовы рассматривать любые варианты спаррингов, включая встречи с клубами. 28 ноября Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских команд от соревнований под эгидой организации. Отстранение будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета, которое, вероятно, состоится во второй половине 2024 года.

Без конкретных задач и сроков

Летом 2023 года мужская сборная России получила усиление в лице нового генерального менеджера. Им стал легенда советского и российского баскетбола Валерий Тихоненко. Комментируя назначение олимпийского чемпиона Сеула-1988, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что Валерий Алексеевич имеет богатый опыт работы в Азии (11 лет был руководителем баскетбольного клуба «Астана»): «Валерий Тихоненко отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр». Это было похоже на намек, что РФБ в ближайшее время собирается менять континентальную федерацию. Однако Кириленко заявил, что этого не будет.

— Честно, я пока не вижу в этом смысла (в переходе России в Азию. — «Известия»), — отметил Андрей Кириленко. — Мы изолированы от мирового баскетбола. Поэтому какая разница, где проходит эта изоляция? В ФИБА-Европа или ФИБА-Азия. Важно понять, что мы не можем отбираться на ЧМ и Олимпиаду при смене конфедерации. К тому же следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе — 2028. Сами понимаете, что нужно совпадение очень многих факторов, чтобы наши спортсмены смогли там выступить. При этом я не вижу проблемы продолжать играть с европейскими сборными, когда спадет политическое напряжение. Не думаю, что мы столкнемся с тем, что с нами не захотят играть европейские сборные. Хотя, возможно, я ошибаюсь.

При этом на очередное продление бана со стороны ФИБА глава РФБ реагирует спокойно.

— Пока не нормализуется геополитическая ситуация, нам сложно на что-то рассчитывать. Любому командному виду спорта, — подчеркнул Андрей Кириленко.

Сейчас же у наших сборных вынужденная пауза от международных турниров, которая неизвестно когда закончится. Поэтому, по словам президента РФБ, надо искать любые возможности играть товарищеские игры. Не нужно гнушаться проводить матчи с клубами.

— У нас молодые сборные, — добавил Андрей Кириленко. — Призываю пока не смотреть на них с точки зрения результата. Нашему новому поколению надо сыгрываться, чтобы через условные три—четыре года, когда мы вернемся в квалификации крупных турниров, ребята были готовы. Имели опыт игры друг с другом, понимание, что такое национальная сборная.

Летом наши мужские и женские сборные играли с национальными командами Белоруссии, которые также отстранены от международных турниров. Мужская команда под руководством Зорана Лукича провела в Перми два товарищеских матча со сборной Ирана, одержав две уверенные победы над участниками ЧМ-2023.

— Я благодарен Зорану Лукичу, — отметил Андрей Кириленко. — Он создал великолепную атмосферу в команде. Все игроки приезжают в сборную с горящими глазами. Хотя у нас пока и нет конкретных задач, которые надо решить. Мог ли Зоран уйти? Если бы он так сделал, то я бы его понял. Он востребованный специалист и вполне мог бы найти себе интересное место работы за пределами России. Но он остался, лишний раз подтвердив, как любит нашу страну. Что сборная России для него — не просто место работы. И это огромное приобретение для команды. Он великолепный человек и отличный тренер, который умеет работать с молодыми баскетболистами. А это то, что нам нужно.

Лига ВТБ как пример

По-прежнему отстранены от еврокубков и наши клубы. Хотя, например, ЦСКА остается одним из 12 акционеров турнира. К слову, израильский «Маккаби», оказавшийся в схожей ситуации (на фоне обострения отношений между Израилем и ХАМАС), продолжил свое участие в турнире. Команда базируется и играет домашние матчи в Белграде.

— Справедливо, что «Маккаби» продолжит выступление в нынешнем сезоне, пусть пока и не сможет использовать свою домашнюю площадку, поддержку невероятных болельщиков в Тель-Авиве, — подчеркнул президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Для всей Евролиги важно сохранять целостность соревнования, с поддержкой относиться к проблемам коллег. Безусловно, нынешняя ситуация с «Маккаби» по понятным причинам очень чувствительна для нас, и я отметил это в своем выступлении на совете Евролиги. Мы по-прежнему считаем, что два года назад нас отстранили в первую очередь по политическим причинам, хотя в официальных формулировках упоминались проблемы с перелетами, выдачей виз, рекомендации министерств, соображения безопасности. Хочу напомнить, что тогда нам даже не дали шанса обсудить возможность сыграть на нейтральной площадке. По логике «назло бабушке отморожу уши» нам следовало бы выступать против того, чтобы «Маккаби» продолжил играть, но это неверный путь.

В сложившейся ситуации надо уделить внимание собственному резерву, чтобы российский баскетбол продолжил свое развитие, считает заслуженный тренер России, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Станислав Еремин.

— Для меня было ожидаемо, что международные организации продолжают нас бойкотировать, — признался «Известиям» Еремин. — Больше года назад я говорил, что нам надо готовиться к большому бойкоту. Это сложный вопрос для РФБ. В этой ситуации нужно искать шансы для проведения иностранных встреч. Надо повернуться лицом к своему спорту, уделить внимание молодым спортсменам, подготовке тренерских кадров, чтобы наш баскетбол не зачах. У нас есть пример: Лига ВТБ в этом сезоне интереснее, чем в прошлом.

В новом сезоне Лиги ВТБ 13 команд реально претендуют на восемь мест в плей-офф.