Измена красавицы-жены или бандиты? Загадочная смерть звезды сборной СССР

Сразу же после трагедии поползли слухи о причастности к случившемуся всесильного КГБ. Ведь Арзамасков находился в разработке подразделений, боровшихся с фарцовщиками и прочими нарушителями социалистической законности и проходил в оперативных сводках под именем Центровой. Хотя по своему амплуа был атакующим защитником.

В квартире следователи обнаружили командировочное удостоверение от спортивного клуба «Электросила». Опознавать труп из Ленинграда в Москву приехал возглавлявший баскетбольную секцию Александр Северов, друг Арзамаскова.

«Мы познакомились и подружились на Спартакиаде школьников РСФСР, проходившией в Ульяновске, — рассказал РИА Новости Северов. — Арзамасков, выступавший за команду Волгограда, стал тогда лучшим снайпером турнира, а меня, игравшего за сборную Коми АССР, включили в символическую пятерку турнира. Володя рассказал о своих планах поступить в ЛЭТИ, а я собирался в институт им. Лесгафта. Договорились встретиться в Ленинграде».

В кондрашинский «Спартак» Арзамасков попал вместе с еще двумя студентами-электротехниками после матча на первенство города, в котором команда ЛЭТИ на равных бились с профессионалами. Снайперские качества Владимира мэтр баскетбола сразу же оценил по достоинству. Звездой «Спартака» тех лет был Александр Белов, а вот Арзамаскова, по сегодняшней терминологии, вполне можно было бы назвать второй звездой. В сезоне-1974/1975, когда ленинградцы нарушили казавшуюся вечной гегемонию ЦСКА в чемпионате СССР, Арзамасков играл даже больше, чем Белов.

В полуфинале Кубка кубков весной 1971 года в югославском Задаре Арзамасков семь раз атаковал кольцо соперников со средней и дальней дистанций — и ни разу не промахнулся. А ведь трехочковых бросков тогда еще не было. Одноклубники подшучивали, что секрет такой результативной игры — это съеденные во время обеда кальмары. Многие спартаковцы отказались от достаточно экзотичной, по меркам 70-х годов, пищи, а Владимир с удовольствием умял их порции.

Удивительно, но сразу от нескольких людей, причастных к питерскому баскетболу, довелось слышать фразу, приписываемую Кондрашину: «Самая большая ошибка в моей тренерской жизни это то, что не убрал из команды Зяму». Такое прозвище Арзамаскому дали за авантюрный характер и склонность к делам, которые в советские времена подпадали под статьи уголовного кодекса.

Зяма в свободное от тренировок и игр время крутился в компании валютчиков, фарцовщиков и картежников. Именно службы наружного наблюдения, отвечавшие за порядок у магазина «Березка», где отоваривали свои честно заработанные за границей чеки допущенные к важным работам граждане, дали баскетболисту псевдоним Центровой.

Арзамасков и партнеров по команде приучал к красивой жизни. С его подачи многие спартаковцы стали модно одеваться, пристрастились к азартным играм, а также к весьма опасному в советские времена бизнесу. Во время зарубежных поездок они везли из СССР на продажу икру, водку, фотоаппараты «Зенит» и кубинские сигары, а в обратном направлении дефицитные в эпоху развитого социализма джинсы, плащи «Болонья», часы и прочий ширпотреб.

Именно Зяма брал у одноклубников вещи на реализацию в Ленинграде. Считается, что он подбил Александра Белова на рискованную авантюру и уговорил попытаться провести через границу иконы, что и стало причиной дисквалификации героя мюнхенского финала.

Тем не менее, Кондрашин не выгнал снайпера из «Спартака» и даже включил его в состав олимпийской сборной Монреаля. Правда, на Олимпиаде-1976 ленинградскому спартаковцу так и не удалось проявить лучшие качества. Сложно было ужиться на площадке таким трем снайперам, как Арзамасков, москвич Сергей Белов и киевлянин Александр Сальников.

«Арзамасков был прирожденным бизнесменом, — сказал РИА Новости Северов. — В перестроечные времена он мог бы быстро сколотить состояние, а сегодня стал бы членом правления крупной фирмы или же плохо закончил, как и многие его знакомые по бизнесу 70−80-х».

В начале 70-х на какое-то время Арзамасков стал невыездным, но ограничения сняли после того, как он женился на дочери генерала милиции. С помощью Жанны улаживал многие проблемы, но затем влюбился в роковую красавицу Валентину. К этому времени вляпавшийся в очередную историю Зяма все-таки вынужден был покинуть «Спартак». Ему, как и Белову, предложили перейти в ЦСКА, и Арзамасков согласился. Питерские болельщики, боготворившие героя мюнхенского финала, отказавшего москвичам, этого Зяме не простили.

Только возглавлявший армейский клуб Александр Гомельский в отличие от Кондрашина со своими подопечными не церемонился. Он практически сразу же отправил уже не столь ценного снайпера в киевский СКА. Там Зяма тоже не задержался и вернулся в Ленинград обрюзгшим, но по-прежнему склонным к авантюрам Центровым. Старый друг помог устроиться в «Электросилу», чтобы, играя в чемпионате Ленинграда, Арзамасков не имел проблем с обвинениями в тунеядстве.

Друзья из другого мира тоже не оставили Зяму без внимания. Ничем хорошим это кончиться не могло. А тут еще пошли слухи, что Валентина изменяет ему с более удачливым цеховиком. Реакция была характерной для российского человека: Арзамасков ушел в запой. В таком состоянии звонил Валентине, обещал бросить пить, но мать возлюбленной передала разговор совершенно по-другому.

И на следующий день одного из лучших игроков советского баскетбола нашли под окнами многоэтажки. Конечно, КГБ никакого отношения к этому не имело. Следователи сразу же квалифицировали случившееся как суицид. Даже похоронить Арзамаскова, как подобает, не смогли. Подзахоронили урну в могилу отца в Волгограде.

Вот так печально завершился жизненный путь баскетболиста, который в НБА мог бы стать звездой и миллионером. Увы, не он один ушел из жизни так. А вот судьба двух женщин, которые сыграли в жизни Арзамаскова главную роль, сложилась вполне удачно. Обе вышли замуж за бизнесменов, которые дожили до лучших времен в нашей стране, и живут в престижных апартаментах в центральных районах Санкт-Петербурга, на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Кто-то из деловых партнеров Зямы тоже здравствует сегодня, преимущественно — за границей, кто-то упокоился на погостах северной столицы. Многие стали прототипами героев «Бандитского Петербурга». А о снайпере милостью божьей сегодня не вспоминает даже новое поколение баскетбольных болельщиков.