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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Астана» в овертайме переиграла «Минск»

«Астана» на выезде победила «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:84.

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Источник: БК «АСТАНА»

Самым результативным игроком встречи стал Александар Зечевич («Минск») — 29 очков.

«Астана» одержала 7-ю победу в 15 матчах сезона. Казахстанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл все 15 матчей на старте сезона и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ.

Регулярный чемпионат.

«Минск» — «Астана» — 84:89 ОТ (14:14, 14:23, 26:21, 25:21, 5:10).

М: Зечевич (29+8 подборов), Огунгбеми-Джексон (13), Мотовилов (12).

А: Хэмм (25), Джонсон (19), Андерсон (15).

7 декабря. Минск. «Минск-арена».

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