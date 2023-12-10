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16:02 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча закончилась со счетом 104:89 после овертайма.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 104:89 после овертайма обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на столичной арене «Мегаспорт» в присутствии 7 268 зрителей.

Основное время матча закончилось со счетом 82:82. Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 28 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету американского разыгрывающего Трента Фрэйзера — 21.

ЦСКА одержал шестую победу подряд. Последнее поражение армейцы потерпели 12 ноября в домашнем матче против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (88:91). У «Зенита» прервалась семиматчевая победная серия. Команда проиграла впервые 5 ноября, тогда петербуржцы дома уступили казанскому УНИКСу (83:93).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды теперь 14 побед и 1 поражение в сезоне. «Зенит» идет третьим с 11 победами и 5 поражениями. В следующем туре ЦСКА 16 декабря дома сыграет с саратовским «Автодором», «Зенит» на день позже на выезде встретится с московским МБА.

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