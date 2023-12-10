Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 104:89 после овертайма обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на столичной арене «Мегаспорт» в присутствии 7 268 зрителей.

Основное время матча закончилось со счетом 82:82. Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 28 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету американского разыгрывающего Трента Фрэйзера — 21.

ЦСКА одержал шестую победу подряд. Последнее поражение армейцы потерпели 12 ноября в домашнем матче против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (88:91). У «Зенита» прервалась семиматчевая победная серия. Команда проиграла впервые 5 ноября, тогда петербуржцы дома уступили казанскому УНИКСу (83:93).