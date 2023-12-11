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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Астаны» в Единой лиге ВТБ

БК «Астана» в очередном матче Единой лиги ВТБ сыграла на своей площадке с казанским УНИКСом, сообщают Vesti.kz.

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Источник: БК "Астана"

Встреча завершилась со счетом 97:75 в пользу клуба из Татарстана. Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич из УНИКСа, набравший 24 очка.

«Астана» занимает десятое место в турнирной таблице. УНИКС идет на второй строчке.

15 декабря столичный клуб примет «Пари Нижний Новгород».

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