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13:46 (мск), источник: ТАСС

Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов

Ему было 76 лет.

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Источник: БК "Автодор"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«Невозможно поверить, недавно по телефону только говорили. Он оставил яркий след в российском и советском баскетболе, Родионов внес огромную лепту в развитие нашей игры», — сказал Кущенко.

«Несомненно, харизматичный, не терпящий поражений. В регионах тяжело поднимать баскетбол, а он один из тех, кому удавалось найти решение. В Саратове баскетбол любят во многом благодаря ему, это, несомненно, большая утрата», — добавил он.

Родионов — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. До 1982 года он выступал за «Автодорожник», после этого стал главным тренером и президентом команды. В сезонах-1996/97 и 1997/98 «Автодор» под его руководством стал победителем Суперлиги.

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