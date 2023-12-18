Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«Невозможно поверить, недавно по телефону только говорили. Он оставил яркий след в российском и советском баскетболе, Родионов внес огромную лепту в развитие нашей игры», — сказал Кущенко.

«Несомненно, харизматичный, не терпящий поражений. В регионах тяжело поднимать баскетбол, а он один из тех, кому удавалось найти решение. В Саратове баскетбол любят во многом благодаря ему, это, несомненно, большая утрата», — добавил он.