«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Перми завершилась со счетом 87:81 (25:17, 30:25, 19:18, 13:21) в пользу хозяев. По 29 очков набрали Би Джей Джонсон («Парма») и Ксавьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), став самыми результативными игроками матча. Также Джонсон сделал 10 подборов и оформил дабл-дабл.

«Парма» одержала 13 побед в 23 матчах и занимает шестое место в таблице. «Енисей» с аналогичной статистикой идет строчкой выше, опережая пермяков по разнице очков.