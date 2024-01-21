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17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА победили «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: БЕЛТА

Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась победой хозяев площадки со счетом 88:70 (29:20, 24:29, 16:12, 19:9). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий москвичей Каспер Уэйр, набравший 23 очка. В составе гостей 15 очков набрал Гарретт Нэвелс, Октавиус Эллис оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

Армейцы одержали 20 побед в 23 матчах и возглавляют турнирную таблицу, «Уралмаш» (11 побед) идет на восьмой позиции.

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