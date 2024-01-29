Бывший игрок НБА американец Бартон подписал контракт с московским ЦСКА

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский атакующий защитник Уилл Бартон подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Прежде всего, благодарен за возможность играть за эту команду, — сказал Бартон. — Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать».

Главный тренер армейцев Эмил Райкович считает, что игроку не понадобится много времени на адаптацию. «Уилл — известный игрок с большим опытом выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне».

В 2012 году «Портленд» выбрал Бартона на драфте НБА под общим 40-м номером, в клубе американец провел три сезона. Позднее перешел в «Денвер», где стал рекордсменом команды по реализованным трехочковым броскам. Американец находился без клуба после завершения сезона-2022/23, в котором сначала выступал за «Вашингтон», а позднее — за «Торонто».