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16:14 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты УНИКСа обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 83:73.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 83:73 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 7 140 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин, который набрал 27 очков. У ЦСКА больше всех очков в активе американского разыгрывающего Каспера Уэйра — 16.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.

В другом матче игрового дня красноярский «Енисей» дома одолел петербургский «Зенит» (91:83). Клуб из Красноярска впервые одолел «Зенит», до этого команды провели между собой 22 игры.

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