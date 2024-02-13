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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Гомельский объяснил, почему россияне в ЦСКА бросают реже, чем легионеры

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российских игроков московского ЦСКА.

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Владимир Гомельский объяснил, почему россияне в ЦСКА бросают реже, чем легионеры | Источник: Чемпионат.com

У специалиста поинтересовались, почему почти все россияне очень редко бросают по кольцу и не лезут в краску. По словам Гомельского, ещё на стадии тренировочного процесса чаще бросают именно иностранные игроки.

«Любой тренер предпочитает, чтобы завершающий комбинацию бросок по кольцу выполнял тот игрок, который имеет лучший процент попаданий, у которого техника позволяет не только выполнить бросок, но и отдать передачу партнёру, оказавшись под двойной опекой. Такими игроками намного чаще оказываются именно легионеры.

Во время тренировочного процесса они (легионеры) тоже гораздо чаще атакуют кольцо, чем их партнёры-россияне. Кроме того, у наших игроков вырабатывается стереотип — отдай мяч легионеру, не бери на себя ответственность. Эта тенденция продолжается уже много лет. Пытаюсь вспомнить исключения, но никого кроме Алексея Шведа вспомнить не могу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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