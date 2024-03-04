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13:10 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая красивая баскетболистка в России поразила подписчиков шикарными фото

Галина Трифонова считает себя самой красивой баскетболисткой в России и активно демонстрирует это в своих социальных сетях, публикуя прекрасные фотографии.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

После ухода из профессионального спорта, Галина начала работать моделью для брендов, каталогов и участвовать в показах. Недавно она призналась, что не собирается возвращаться в баскетбол: «максимум — это броски и видосики».

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