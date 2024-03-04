Самая красивая баскетболистка в России поразила подписчиков шикарными фото
Галина Трифонова считает себя самой красивой баскетболисткой в России и активно демонстрирует это в своих социальных сетях, публикуя прекрасные фотографии.
Галина Трифонова считает себя самой красивой баскетболисткой в России и активно демонстрирует это в своих социальных сетях, публикуя прекрасные фотографии.
После ухода из профессионального спорта, Галина начала работать моделью для брендов, каталогов и участвовать в показах. Недавно она призналась, что не собирается возвращаться в баскетбол: «максимум — это броски и видосики».