Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-20075697&hd=2&id=456247253&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая 1 марта, завершилась со счетом 81:71 (20:16, 19:19, 29:19, 13:17) в пользу петербургской команды, которая впервые в нынешнем сезоне обыграла армейцев.

Самым результативным игроком на площадке стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер, в активе которого 24 очка. У ЦСКА 14 очков набрал Мело Тримбл.

ЦСКА с 22 победами и 6 поражениями возглавляет таблицу группы A второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, при этом московская команда потерпела третье поражение подряд.