Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома одержал победу над ЦСКА.
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома одержал победу над ЦСКА.
Встреча, прошедшая 1 марта, завершилась со счетом 81:71 (20:16, 19:19, 29:19, 13:17) в пользу петербургской команды, которая впервые в нынешнем сезоне обыграла армейцев.
Самым результативным игроком на площадке стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер, в активе которого 24 очка. У ЦСКА 14 очков набрал Мело Тримбл.
ЦСКА с 22 победами и 6 поражениями возглавляет таблицу группы A второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, при этом московская команда потерпела третье поражение подряд.
У «Зенита» 19 побед, 9 поражений и четвертое место в таблице.