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02:07 (мск), источник: Sport24

Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома одержал победу над ЦСКА.

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Встреча, прошедшая 1 марта, завершилась со счетом 81:71 (20:16, 19:19, 29:19, 13:17) в пользу петербургской команды, которая впервые в нынешнем сезоне обыграла армейцев.

Самым результативным игроком на площадке стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер, в активе которого 24 очка. У ЦСКА 14 очков набрал Мело Тримбл.

ЦСКА с 22 победами и 6 поражениями возглавляет таблицу группы A второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, при этом московская команда потерпела третье поражение подряд.

У «Зенита» 19 побед, 9 поражений и четвертое место в таблице.

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