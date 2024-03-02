УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и стал лидером Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23). Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Барфорд, в активе которого 33 очка. У победителей больше всех очков набрал Ненад Димитриевич — 23.

УНИКС, одержавший 22 победы и потерпевший 6 поражений, обошел имеющий аналогичные показатели ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице группы А. «Локомотив-Кубань» с 19 победами и 9 поражениями располагается на четвертой строчке.

В следующем матче УНИКС 5 марта на выезде сыграет с ЦСКА, а «Локомотив-Кубань» в этот же день в Красноярске встретится с «Енисеем».