УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и стал лидером Единой лиги ВТБ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Вест Хэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бохум
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дармштадт
Аугсбург
05
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Салернитана
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Северсталь
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Автомобилист
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и стал лидером Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 80:76 (24:12, 18:21, 14:20, 24:23). Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Барфорд, в активе которого 33 очка. У победителей больше всех очков набрал Ненад Димитриевич — 23.

УНИКС, одержавший 22 победы и потерпевший 6 поражений, обошел имеющий аналогичные показатели ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице группы А. «Локомотив-Кубань» с 19 победами и 9 поражениями располагается на четвертой строчке.

В следующем матче УНИКС 5 марта на выезде сыграет с ЦСКА, а «Локомотив-Кубань» в этот же день в Красноярске встретится с «Енисеем».

В другом матче дня «Енисей» уступил дома пермской «Парме» — 82:101 (28:19, 22:34, 17:21, 15:27).

 Верховный суд Швейцарии не изменит срок наказания Валиевой
Юрист назвал возможную причину задержания Промеса в ОАЭ
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь