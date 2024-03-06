Димитриевич продлил антирекордную серию ЦСКА. Армейцы страдают без Уэйра | Источник: Без источника

УНИКС становится единоличным лидером турнирной таблицы после победы над ЦСКА в Москве. В невероятном матче, богатом событиями, казанцы нанесли армейцам четвертое поражение подряд. Героем встречи стал Ненад Димитриевич, который провел лучший матч в карьере, набрал 38 очков (новый личный рекорд) с 48 баллами эффективности (повторение рекорда сезона). Нено точно переключил режим игры на плей-офф, а вот ЦСКА продолжает страдать без своего лидера Каспера Уэйра. Американец не поможет армейцам на втором этапе регулярки.

Дебют Ханлана

Неприятный отрезок для ЦСКА позволил основным конкурентам извлечь из этого свою выгоду. Первым ситуацией воспользовался УНИКС. Шесть побед подряд позволили казанцам отобрать у москвичей лидерство в таблице. Да, по сумме личных встреч в первом раунде красно-синие впереди, но регламент Единой лиги на промежуточной стадии ставит во главу угла обычную разницу набранных и пропущенных очков.

Ровно месяц назад эти же команды встречались на том же месте. После хорошей первой половины хозяев подвела низкая реализация дальних бросков и подкосил выдающийся перформанс Дмитрия Кулагина (27 очков!). Благодаря этому выступлению Кулагин-старший получил титул лучшего игрока февраля в Лиге ВТБ. Правда, получив статуэтку перед матчем с «Локо», этот самый матч Дмитрий не доиграл из-за травмы голеностопа во второй четверти.

Так что в Москву УНИКС приехал без одного из своих системообразующих игроков. ЦСКА также лишился своего лидера — перед трехнедельным перерывом Каспер Уэйр перенес операцию на стопе и выбыл минимум на шесть недель. Армейцам пришлось выкупать контракт Оливье Ханлана (за лучшего снайпера чемпионата Италии пришлось заплатить около 250 тысяч долларов).

Американский защитник дебютировал в матче с УНИКСом, но показать весь свой потенциал у него не получилось. За 18,5 минуты Оливье набрал 6 очков (в серии А его средняя результативность составляла 18,7 очка в среднем за игру). Хозяев за собой повели Мбая и Жан-Шарль. На перерыв армейцы ушли с преимуществом «+4», а лидеры казанцев мазали из выгодных позиций. Особенно игра не клеилась у Джалена Рейнольдса, который запомнился только стычкой с Семеном Антоновым.

Чудо от Ненада

Во второй половине первый удар нанес ЦСКА, в составе которого прибросался Тримбл. По ходу третьей четверти хозяева заработали «+9», а гостям пришлось прикладывать дополнительные старания, чтобы изменить ход матча. И у них удалось — прежде всего, стараниями классно игравшего Димитриевича. В четвертой десятиминутке они подобрались, перехватили лидерство и к середине четверти добрались до отметки 63−70 (играя последние 15 минут без травмированного Грина).

Армейцам, конечно, не хватало магии травмированного Уэйра. За него попробовал отработать Тримбл, забросивший два мяча с фолом на последней минуте, но этого оказалось слишком мало. На все рывки ЦСКА моментально отвечал «горячий» Димитриевич. Македонец набрал 20 очков за четвертую четверть.

«Это была хорошая игра, одна из лучших в моей карьере, — признался после матча Димитриевич. — Но сейчас уже можно забыть об индивидуальных перформансах. Главное — это наша общая цель на этот сезон, которая заключается в том, чтобы сохранить титул в Казани. Надеюсь, что в следующих матчах смогу сыграть еще лучше».

В следующем туре УНИКС сыграет на выезде с «Пармой», ЦСКА отправится в Краснодар в гости к «Локомотиву-Кубань».