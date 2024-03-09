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17:39 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» снова потерпел поражение в Единой лиге ВТБ

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» вновь огорчили своих болельщиков, потерпев 31-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на паркете столичного Falcon Club минчане уступили МБА с разницей в 13 баллов — 60:73. Самым результативным у хозяев стал Джарред Огунгбеми-Джексон, в активе которого 22 очка. Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 17 марта у себя дома против баскетболистов «Самары».

Еще в одном сегодняшнем поединке группы В «Пари Нижний Новгород» победил на своей арене баскетболистов казахстанской «Астаны» со счетом 94:72. Белорусский разыгрывающий нижегородцев Владислав Близнюк набрал 9 очков. Турнирную таблицу возглавляет екатеринбургский «Уралмаш», который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун. В активе уральской команды 18 побед в 31 проведенном матче, у «Самары» на две виктории меньше и игра в запасе.

В группе А чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС играет в Перми с местной «Пармой». Из 29 проведенных встреч казанская дружина выиграла 23, на одну победу меньше у московского ЦСКА, по 20 раз побеждали питерский «Зенит» и серебряный призер прошлого сезона краснодарский «Локомотив-Кубань», у «Пармы» 17 побед, на один матч меньше выиграл красноярский «Енисей», в котором выступает белорусский форвард Евгений Белянков. Все команды первой шестерки уже обеспечили себе места в плей-офф, а за два оставшихся пропуска в четвертьфинальную стадию ведут борьбу команды группы В.

Матчи плей-офф пройдут с 22 апреля по 12 июня. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал продлятся до четырех викторий.

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