УНИКС победил на выезде «Енисей» и укрепил лидерство в Единой лиге ВТБ

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 93:69 (22:20, 17:14, 26:9, 28:26) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Маркос Найт, набравший 19 очков, у хозяев 28 очков набрал Ксэвьер Ратэн-Мэйс.