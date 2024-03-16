УНИКС победил на выезде «Енисей» и укрепил лидерство в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили на выезде красноярский «Енисей» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили на выезде красноярский «Енисей» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча группы А, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 93:69 (22:20, 17:14, 26:9, 28:26) в пользу гостей. У победителей самым результативным был Маркос Найт, набравший 19 очков, у хозяев 28 очков набрал Ксэвьер Ратэн-Мэйс.
УНИКС одержал 24-ю победу в сезоне при семи поражениях и оторвался от ЦСКА, став единоличным лидером турнирной таблицы. «Енисей» потерпел пятое поражение подряд и занимает шестую строчку (16−15).