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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» впервые завоевал Кубок России, победив «Нижний Новгород»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завоевал первый в истории команды Кубок России, победив в финале турнира «Нижний Новгород».

«Зенит» впервые завоевал Кубок России, победив «Нижний Новгород» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23) в пользу «сине-бело-голубых». У победителей 18 очков набрал Трент Фрэйзер, у «Нижнего Новгорода» 13 очков на счету Кейси Шепарда.

«Зенит» взял у «Нижнего Новгорода» реванш за поражение в финале Кубка в прошлом сезоне.

Бронзовые медали турнира выиграл екатеринбургский «Уралмаш», который победил в матче за третье место столичный МБА со счетом 82:70.

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