«Зенит» впервые завоевал Кубок России, победив «Нижний Новгород» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23) в пользу «сине-бело-голубых». У победителей 18 очков набрал Трент Фрэйзер, у «Нижнего Новгорода» 13 очков на счету Кейси Шепарда.

«Зенит» взял у «Нижнего Новгорода» реванш за поражение в финале Кубка в прошлом сезоне.