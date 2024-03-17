«Зенит» впервые завоевал Кубок России, победив «Нижний Новгород»
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завоевал первый в истории команды Кубок России, победив в финале турнира «Нижний Новгород».
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завоевал первый в истории команды Кубок России, победив в финале турнира «Нижний Новгород».
Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23) в пользу «сине-бело-голубых». У победителей 18 очков набрал Трент Фрэйзер, у «Нижнего Новгорода» 13 очков на счету Кейси Шепарда.
«Зенит» взял у «Нижнего Новгорода» реванш за поражение в финале Кубка в прошлом сезоне.
Бронзовые медали турнира выиграл екатеринбургский «Уралмаш», который победил в матче за третье место столичный МБА со счетом 82:70.