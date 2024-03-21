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20:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» потерпела разгромное поражение в Алматы

«Астана» потерпела поражение от екатеринбургского «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Встреча состоялась в рамках 33-го тура первенства в Алматы, передают Vesti.kz.

Источник: БК "Астана"

В каждой из четвертей гости оказались предпочтительнее. В итоге «Уралмаш» одержал победу со счетом 96:61 (25:13, 25:17, 20:14, 26:17).

Следующий матч «Астана» проведет 24 марта. В Алматы команда примет московский МБА.

БК «Астана» сыграет в другом городе Казахстана в Единой лиге ВТБ.

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