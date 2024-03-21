«Астана» потерпела разгромное поражение в Алматы
«Астана» потерпела поражение от екатеринбургского «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Встреча состоялась в рамках 33-го тура первенства в Алматы, передают Vesti.kz.
«Астана» потерпела поражение от екатеринбургского «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Встреча состоялась в рамках 33-го тура первенства в Алматы, передают Vesti.kz.
В каждой из четвертей гости оказались предпочтительнее. В итоге «Уралмаш» одержал победу со счетом 96:61 (25:13, 25:17, 20:14, 26:17).
Следующий матч «Астана» проведет 24 марта. В Алматы команда примет московский МБА.
БК «Астана» сыграет в другом городе Казахстана в Единой лиге ВТБ.