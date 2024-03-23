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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи Единой лиги ВТБ в ближайшие дни начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ, намеченные на 24, 25 и 26 марта, начнутся с минуты молчания, сообщила лига в своем Telegram-канале.

Источник: БЕЛТА

«В память о пострадавших будет объявлена минута молчания перед матчами лиги, которые запланированы на 24, 25 и 26 марта. Минута молчания по этому скорбному поводу запланирована и перед матчами Единой молодежной лиги, которые пройдут 25—26 марта. Также на матчах лиги рекомендовано полностью отменить все развлекательные мероприятия, включая выступления группы поддержки и маскотов», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что о возможных изменениях в расписании будет сообщаться дополнительно.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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