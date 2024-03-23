Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесен
Единая лига ВТБ сообщила об изменениях в расписании матчей регулярного чемпионата.
Единая лига ВТБ сообщила об изменениях в расписании матчей регулярного чемпионата.
Из-за трагических событий «Крокус Сити Холле» перенесены два матча: «Самара» — «Пари Нижний Новгород» (игра должна была состояться 24 марта в Самаре) и ЦСКА — «Зенит» (матч был запланирован в Москве на 25 марта).
Новые даты и время начала матчей будут определены позднее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в столице в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.