Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесен | Источник: Sport24

Из-за трагических событий «Крокус Сити Холле» перенесены два матча: «Самара» — «Пари Нижний Новгород» (игра должна была состояться 24 марта в Самаре) и ЦСКА — «Зенит» (матч был запланирован в Москве на 25 марта).

Новые даты и время начала матчей будут определены позднее.