Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесли на 28 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» перенесли на 28 марта в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч ЦСКА — «Зенит» должен был пройти 24 марта в Москве.

Другая перенесенная ранее игра между «Пармой» и «Енисеем» пройдет 10 апреля, встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится 1 апреля.