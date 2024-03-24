Текущие события
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Хоккей. НХЛ
19:30
Вашингтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
Питтсбург
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
23:00
Италия
Эквадор
Хоккей. НХЛ
25.03
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.03
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Коламбус
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Чикаго
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Б
43
Все события
15:08 (мск), источник: ТАСС

Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесли на 28 марта

Изначально встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена из-за теракта в «Крокус сити холле».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» перенесли на 28 марта в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч ЦСКА — «Зенит» должен был пройти 24 марта в Москве.

Другая перенесенная ранее игра между «Пармой» и «Енисеем» пройдет 10 апреля, встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится 1 апреля.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, его жертвами стали 133 человека, еще 154 пострадали.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь