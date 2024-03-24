Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесли на 28 марта
Изначально встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена из-за теракта в «Крокус сити холле».
Изначально встреча должна была состояться 24 марта, но была перенесена из-за теракта в «Крокус сити холле».
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» перенесли на 28 марта в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Изначально матч ЦСКА — «Зенит» должен был пройти 24 марта в Москве.
Другая перенесенная ранее игра между «Пармой» и «Енисеем» пройдет 10 апреля, встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» состоится 1 апреля.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, его жертвами стали 133 человека, еще 154 пострадали.