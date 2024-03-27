«МИНСК» добыл первую победу в Единой лиге ВТБ

После 34 поражений кряду сегодня минчане на арене столичного Falcon Club сумели переиграть гостей из казахстанской «Астаны» со счетом 60:58. Эту игру БК «МИНСК» проводил без одного из своих лидеров Джарреда Огунгбеми-Джексона. В его отсутствие самыми результативными в составе хозяев стали Йован Шливанчанин и Григорий Мотовилов, набравшие по 12 очков.



Следующий матч «МИНСК» проведет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша», который тренирует экс-наставник белорусского клуба Ростислав Вергун.