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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» добыл первую победу в Единой лиге ВТБ

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» наконец-то порадовали своих болельщиков первой победой в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После 34 поражений кряду сегодня минчане на арене столичного Falcon Club сумели переиграть гостей из казахстанской «Астаны» со счетом 60:58. Эту игру БК «МИНСК» проводил без одного из своих лидеров Джарреда Огунгбеми-Джексона. В его отсутствие самыми результативными в составе хозяев стали Йован Шливанчанин и Григорий Мотовилов, набравшие по 12 очков.

Следующий матч «МИНСК» проведет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша», который тренирует экс-наставник белорусского клуба Ростислав Вергун.

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