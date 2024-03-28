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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Минск» назначил Алексея Суховецкого новым главным тренером команды

Баскетбольный клуб «Минск» уволил Ростислава Вергуна с должности главного тренера.

«Минск» назначил Алексея Суховецкого новым главным тренером команды | Источник: Чемпионат.com

На его место назначен Алексей Суховецкий, который ранее являлся ассистентом Вергуна.

Ростислав четыре раза в составе тренерского штаба становился чемпионом Беларуси и завоёвывал Кубок страны. В декабре 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, недавно «Минск» одержал первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги. Белорусская команда добилась успеха в матче с «Астаной» — 60:58 (21:14, 15:18, 17:11, 7:15). Последний раз «Минск» побеждал 26 марта 2023 года. Занимательно, что тогда белорусский клуб также одержал победу в матче с «Астаной». В следующем туре «Минск» на выезде сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 31 марта и начнётся в 16:00 мск.

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