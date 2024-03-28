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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» на выезде победил ЦСКА, сумев отыграться в концовке

«Зенит» в матче второго этапа Единой лиги ВТБ на выезде обыграл ЦСКА со счетом 92:91.

Источник: БЕЛТА

Самым результативным на паркете стал игрок петербуржцев Винс Хантер, который набрал 24 очка. У армейцев Мело Тримбл набрал 20 очков.

При этом московская команда, уступая по ходу всей встречи, сумела отыграться в четвертой четверти и повести в счете, но в концовке сине-бело-голубые все же смогли одержать победу.

После этого матча «Зенит» с 22 победами занимает третье место в группе А, ЦСКА с 24 победами — на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:92 (19:33, 26:23, 25:19, 21:17).

28 марта. Москва. «Мегаспорт».

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