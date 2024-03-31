«МИНСК» уступил в овертайме «Уралмашу» в Единой лиге ВТБ

После первой в сезоне виктории, добытой дома над «Астаной» (60:58), минчане и сегодня в Екатеринбурге были близки к успеху. Долгое время гости лидировали, но на последних секундах основного времени новые подопечные Ростислава Вергуна сумели сравнять счет — 72:72. В овертайме более опытные хозяева были успешнее, выиграв с перевесом в шесть баллов — 85:79. Самым результативным в составе гостей стал Йован Шливанчанин, в активе которого 27 очков.



Саратовский «Автодор» переиграл на своей площадке баскетболистов «Астаны» — 92:83, причем для казахстанской команды это четвертое фиаско подряд. В Москве баскетболисты МБА победили «Пари Нижний Новгород» с результатом 77:70. Белорусский разыгрывающий волжан Владислав Близнюк набрал 2 балла. В следующую субботу, 6 апреля, БК «МИНСК» примет нижегородцев на своей арене.



Таблицу группы В по-прежнему возглавляет «Уралмаш», у которого 22 победы, на три виктории меньше у «Самары», у «Автодора» 17 выигрышей.



В группе А питерский «Зенит» уверенно обыграл на выезде красноярский «Енисей» — 98:79. Белорусский нападающий сибиряков Евгений Белянков принес своей команде 4 очка.



Здесь лидирует казанский УНИКС, победивший в 25 играх, московский ЦСКА выиграл 24 встречи, в активе «Зенита» 23 виктории.