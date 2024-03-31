Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Дармштадт
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Хоккей. НХЛ
22:30
Ванкувер
Анахайм
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Хайденхайм
33
Футбол. Зарубежный
18:05
Страсбур
Ренн
20
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Акрон
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Бетис
32
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
01
Все события
18:38 (мск), источник: БЕЛТА

«МИНСК» уступил в овертайме «Уралмашу» в Единой лиге ВТБ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» не сумели удержать победу над «Уралмашем» в гостевом поединке Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

После первой в сезоне виктории, добытой дома над «Астаной» (60:58), минчане и сегодня в Екатеринбурге были близки к успеху. Долгое время гости лидировали, но на последних секундах основного времени новые подопечные Ростислава Вергуна сумели сравнять счет — 72:72. В овертайме более опытные хозяева были успешнее, выиграв с перевесом в шесть баллов — 85:79. Самым результативным в составе гостей стал Йован Шливанчанин, в активе которого 27 очков.

Саратовский «Автодор» переиграл на своей площадке баскетболистов «Астаны» — 92:83, причем для казахстанской команды это четвертое фиаско подряд. В Москве баскетболисты МБА победили «Пари Нижний Новгород» с результатом 77:70. Белорусский разыгрывающий волжан Владислав Близнюк набрал 2 балла. В следующую субботу, 6 апреля, БК «МИНСК» примет нижегородцев на своей арене.

Таблицу группы В по-прежнему возглавляет «Уралмаш», у которого 22 победы, на три виктории меньше у «Самары», у «Автодора» 17 выигрышей.

В группе А питерский «Зенит» уверенно обыграл на выезде красноярский «Енисей» — 98:79. Белорусский нападающий сибиряков Евгений Белянков принес своей команде 4 очка.

Здесь лидирует казанский УНИКС, победивший в 25 играх, московский ЦСКА выиграл 24 встречи, в активе «Зенита» 23 виктории.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь