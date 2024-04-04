«Астана» потеряла шансы на плей-ин Единой лиги ВТБ | Источник: Чемпионат.com

Сегодня в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги казахстанская «Астана» дома уступила одному из своих главных конкурентов в борьбе за выход в плей-ин московской «Руне» со счётом 76:85.

Впереди у «Астаны» ещё три матча, но она уже никак не сможет пробиться в четвёрку лучших в группе «Б» Единой лиги.

Места в плей-офф забронировали себе все команды в группе «А». «Уралмаш», «Самара» и «Автодор» обеспечили себе выход в плей-ин из группы «Б», а «Руна» и МБА поборются за последнюю оставшуюся путёвку.