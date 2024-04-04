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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астана» потеряла шансы на плей-ин Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Астана» потерял теоретические шансы на выход в плей-ин Единой лиги ВТБ.

«Астана» потеряла шансы на плей-ин Единой лиги ВТБ | Источник: Чемпионат.com

Сегодня в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги казахстанская «Астана» дома уступила одному из своих главных конкурентов в борьбе за выход в плей-ин московской «Руне» со счётом 76:85.

Впереди у «Астаны» ещё три матча, но она уже никак не сможет пробиться в четвёрку лучших в группе «Б» Единой лиги.

Места в плей-офф забронировали себе все команды в группе «А». «Уралмаш», «Самара» и «Автодор» обеспечили себе выход в плей-ин из группы «Б», а «Руна» и МБА поборются за последнюю оставшуюся путёвку.

Оставшиеся матчи этого сезона «Астана» проведёт против «Уралмаша» и МБА на выезде, и против «Самары» дома.

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