«Енисей» потребовал отстранить Гомельского от работы на матчах команды | Источник: БК «ЕНИСЕЙ»

10 апреля в эфире телеканала «Матч! Игра» Владимир Гомельский назвал игрока «Енисея» Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет. Клуб расценивает использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.

После завершения матча в Перми «Енисей» обратился к руководству Единой лиги ВТБ оказать содействие в отстранении Гомельского и принесении комментатором публичных извинений перед Дмитрием Сонько.

"Я считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. В этом сезоне команда выглядит хорошо, одержала много важных побед. Это уже лучший сезон в истории клуба. В некоторых матчах Дмитрий Сонько сыграл не последнюю роль и выглядит очень хорошо по ходу сезона. Его прогресс уже был не раз отмечен.

Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно.