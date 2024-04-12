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12 апреля, источник: Чемпионат.com

«Енисей» потребовал отстранить Гомельского от работы на матчах команды

Баскетбольный клуб «Енисей» намерен добиться отстранения комментатора Владимира Гомельского от работы на матчах команды. Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор красноярского клуба Владимир Петроковский.

«Енисей» потребовал отстранить Гомельского от работы на матчах команды | Источник: БК «ЕНИСЕЙ»

10 апреля в эфире телеканала «Матч! Игра» Владимир Гомельский назвал игрока «Енисея» Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет. Клуб расценивает использование слова «полуфабрикат» как оскорбительное, направленное на унижение чести и достоинства игрока.

После завершения матча в Перми «Енисей» обратился к руководству Единой лиги ВТБ оказать содействие в отстранении Гомельского и принесении комментатором публичных извинений перед Дмитрием Сонько.

"Я считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. В этом сезоне команда выглядит хорошо, одержала много важных побед. Это уже лучший сезон в истории клуба. В некоторых матчах Дмитрий Сонько сыграл не последнюю роль и выглядит очень хорошо по ходу сезона. Его прогресс уже был не раз отмечен.

Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно.

Понятно, что самый простой способ привлечь аудиторию — это какой-то скандал. Но думаю, что спорт не то место, где нужно искусственно создавать жареные темы. В этом сезоне было много игр, которые шли очко в очко, поэтому накала страстей хватает. Считаю, что нужно просто правильно преподносить информацию во время официальных эфиров, держать себя в рамках допустимого и по-другому рождать интерес и желание людей смотреть нашу любимую игру«, — заявил Петроковский в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Зотеевым.

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