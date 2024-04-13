УНИКС обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 88:78 в пользу команды из Казани.
Встреча завершилась со счетом 88:78 в пользу команды из Казани.
ТАСС, 13 апреля. Казанский УНИКС победил московский ЦСКА со счетом 88:78 в домашнем матче второго этапа регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал северомакедонский защитник УНИКСа Ненад Димитриевич (40 очков), у гостей больше всех очков набрал американский защитник Мело Тримбл (21).
УНИКС стал победителем регулярного чемпионата, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, но его может обойти петербургский «Зенит», который в своем заключительном матче 14 апреля примет пермскую «Парму».
В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ 14 команд играют четыре круга. После первых двух кругов клубы были разделены на две группы — А (шесть команд) и Б (восемь команд). Команды группы А играют за лучшее место в турнирной таблице и преимущество своей площадки в решающей стадии турнира, клубы группы Б выявляют четверку лучших, которые в раунде плей-ин определят еще двух участников плей-офф.