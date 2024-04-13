УНИКС обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

УНИКС стал победителем регулярного чемпионата, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, но его может обойти петербургский «Зенит», который в своем заключительном матче 14 апреля примет пермскую «Парму».

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ 14 команд играют четыре круга. После первых двух кругов клубы были разделены на две группы — А (шесть команд) и Б (восемь команд). Команды группы А играют за лучшее место в турнирной таблице и преимущество своей площадки в решающей стадии турнира, клубы группы Б выявляют четверку лучших, которые в раунде плей-ин определят еще двух участников плей-офф.