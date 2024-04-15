Плей-офф Единой лиги пройдет без Гомельского. За что наказали самого известного баскетбольного комментатора страны?

Владимир Гомельский в паре с чемпионом Европы Никитой Моргуновым 10 апреля комментировали матч регулярного сезона «Парма» — «Енисей» (106:94). По ходу встречи между комментаторами возник следующий диалог. «Возможно, резковато, но вот Дмитрий Сонько… Кроме броска, он же ничего не умеет — ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой полуфабрикат на площадке», — отметил Гомельский. «Будет [игровое] время, возможно, что-то и появится», — парировал Моргунов.

Слова Гомельского не понравились фанатам красноярского клуба, поддерживавшим своего игрока. Спустя несколько дней директор «Енисея» Владимир Петроковский обратился к руководству Лиги ВТБ и федеральному спортивному каналу с просьбой отстранить известного комментатора от работы на матчах команды. Канал решил забанить Гомельского (Лига ВТБ не влияет на назначение комментаторов в федеральном эфире). На какой срок — непонятно, но, вероятно, Владимир не будет работать на играх плей-офф этого сезона. Сам комментатор не согласен с этим наказанием.

В одном ряду с Третьяком и Харламовым

В субботу, 13 апреля, Гомельский подтвердил «СЭ» свое отстранение. «У них (“Енисея”. — Прим. “СЭ”) все удалось. Меня отстранили», — подчеркнул комментатор. Спустя несколько часов 70-летний специалист более подробно рассказал об этом решении в своем Telegram-канале.

— Руководство «Матч ТВ» отстранило меня от баскетбольных репортажей. Потому что в адрес «Матч ТВ» пришло письмо от БК «Енисей» после их последнего матча, который я комментировал. И я должен высказывать свое мнение, чтобы поставить точку в этом вопросе и ответить всем вам.

Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке, — начал Гомельский. — В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта. Я также должен вспомнить несколько эпизодов из своей жизни. Мои детские и юношеские тренеры это слово употребляли довольно часто. Они нам, своим воспитанникам и игрокам, объясняли, чего мы не умеем и чему мы должны научиться. Беда Сонько не в том, что он чего-то не умеет. Это не его вина. Это беда, потому что его этому не научили.

Что я еще вспомнил — мне было лет 15−16, когда в одной умной книжке я прочитал афоризм. Я не дословно, но смысл передам: «Можно обманывать достаточно большое количество людей очень непродолжительное время. Можно обманывать небольшое число людей достаточно продолжительное время. Нельзя обманывать всех и всегда. Я это запомнил. Прошло лет 10−12. И оказалось, что мой папа Александр Яковлевич тоже этот афоризм знал. И он его привел в разговоре со мной. Но он привел еще и окончание: “Нельзя обманывать себя”. Сам ты правду знаешь, и что бы ты ни говорил вслух, ты знаешь, в чем правда.

Не думаю, что руководство “Енисея” обиделось на меня из-за “полуфабриката”. Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что “Енисей” не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что “Енисей” играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли.

Гомельский не лукавит, когда говорит, что в СССР даже самые прославленные тренеры использовали этот термин в отношении своих лидеров. Вот, например, цитата из интервью Владислава Третьяка Игорю Рабинеру. “Самая памятная фраза Анатолия Тарасова? Помню, Анатолий Владимирович вызвал меня на разговор: “Ну что, полуфабрикат, будем работать. Если выживешь — будешь великим. Не выживешь — извини. Завтра — в шахту”. — “Да я еще в школе учусь!” — “Переведешься. Завтра в 10 утра — на тренировку”. Выжил…” — рассказывал Третьяк “СЭ”.

Неоднократно этот термин Тарасов применял и в отношении другой звезды ЦСКА — Валерия Харламова.

Девять лет без ЦСКА

Гомельский не первый комментатор, который был отстранен от работы на матчах Лиги ВТБ в этом сезоне. В конце января президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил недоумение работой комментатора встречи Виктора Шестопалова, который «неприкрыто выказывал личные симпатии» баскетболистам «Пари НН» (в концовке четвертой четверти армейцы отыграли 5 очков за 6 секунд и перевели игру в овертайм). На следующий день Шестопалов получил бан на комментирование матчей.

«ТК “Старт” и Лига ВТБ ежегодно прилагают много усилий, чтобы болельщики и ТВ-зрители могли насладиться баскетбольными матчами и испытать весь спектр эмоций вместе с профессиональными комментаторами, — отмечал тогда “СЭ” генеральный продюсер ТРК “Старт” Владимир Широков. — В игре ЦСКА — “Пари НН” комментатор проявил непрофессионализм и не следовал нашему главному правилу — оставаться нейтральным и не высказывать симпатии к одной из команд. Будет проведена соответствующая работа, чтобы матчи с подобной развязкой оставались в памяти болельщиков Лиги ВТБ и ТК “Старт” как яркое и запоминающееся событие».

Гомельский также попадал в немилость московского гранда. Владимир Александрович не комментирует игры своей родной команды последние девять лет. Это случилось после поражения ЦСКА в матче топ-16 Евролиги с «Олимпиакосом» (76:84). В одном из игровых моментов в концовке встречи после необязательного фола форварда армейцев Павла Коробкова он позволил себе оскорбительное выражение в адрес баскетболиста.

Подробно о том злополучном моменте комментатор рассказывал в рубрике «Разговор по пятницам».

— Решение [об отстранении] принимал Андрей Ватутин?

— Не исключено. А может, Сергей Иванов. Мне-то какая разница?

— Не выясняли?

— А смысл? Одного я уволить не могу, другого — не хочу. Ну и зачем мне что-то выяснять, опять звереть?

— Для вас эта ситуация — боль?

— Нет. Тут другое. Я уже давно не оцениваю публично работу коллег. Но очень обидно, когда на матч с участием ЦСКА приглашают к микрофону человека, который всю жизнь настроен против армейского клуба. Такой комментарий звучит для меня оскорбительно. Остальное стерплю.

— Отстранение может быть связано с Павлом Коробковым, которого во время матча «Олимпиакос» — ЦСКА вы назвали дебилом?

— Вряд ли. Я же извинился. Хотя Павел допустил ошибку за пределами моего понимания. Через несколько лет мы встретились на его родине — в Благовещенске, где я читал лекции детским тренерам. Я и там попросил прощения. Не думаю, что в нем живет обида.

— Вы сказали: «Ошибка за пределами моего понимания».

— У меня в голове не укладывается, как можно отдать такой пас — прямо в руки сопернику?! Сначала Павел потерял мяч, потом понял, что натворил, и сфолил. Хотя не нужно было нарушать правила. Дай забить, и у ЦСКА еще останется время на ответную атаку. Коробков не сообразил дважды! Ладно, не надо меня нервировать воспоминаниями… Да, я обидел. Но искупил.

— Как вообще в репортаже вырвалось это слово — «дебил»?

— Тогда экскурс в историю. 27 сентября 1966 года я пришел в ЦСКА на свою первую тренировку. До этого, как вы понимаете, болел за рижский СКА, который 12 сезонов возглавлял отец. А тут я стал цээсковцем. Летом 1972-го перед Кубком СССР у отца безвыходное положение с разыгрывающими. Он приглашает меня в команду, мы завоевываем трофей, я получаю звание «мастер спорта». В декабре того же года после ухода Кулькова, Иллюка и Капранова меня в ЦСКА на ставку берут. Зарплата — 90 рублей. Должность — инструктор по спорту третьей категории. Я играю, играю… Самые счастливые годы в моей жизни!

— Это вы к чему, Владимир Александрович?

— К тому, что я — цээсковец! И не могу смириться с тем, что практически выигранный матч мы отдаем из-за идиотской ошибки парня, который оказался на площадке только потому, что два других игрока его амплуа уже нахватали по пять фолов. Скажу больше — может, и правильно, что мне не дают комментировать ЦСКА. Мое эмоциональное состояние во время таких матчей по-прежнему зашкаливает. Я болею за армейский клуб! Это мой дом, моя семья. Какие бы фамилии ни носили номера с 1-го по 99-й.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241082&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в комментаторской карьере Гомельского также был неприятный эпизод с разыгрывающим национальной сборной Сергеем Быковым. В сентябре 2010 года чемпион Европы допустил несколько потерь мяча в игре против сборной Кот-д’Ивуара, которую сборная России обыграла со счетом 72:66.

«Очень жалко, что у нас некоторые игроки получают высокую зарплату только за то, что у них есть российский паспорт. Быков — как раз тот самый случай, — отметил в эфире комментатор. — Если человека мотивируют цветные фантики, то лучше и честнее сидеть на лавке и не проситься на паркет. То, что Сергей сегодня в концовке матча был худшим в составах обеих команд, бросалось в глаза. Его потери на обводке просто непростительны!».