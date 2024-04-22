«Зенит» начал плей-офф Единой лиги ВТБ с победы над «Уралмашем»
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем паркете переиграл екатеринбургский «Уралмаш» в первом матче серии ¼ финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем паркете переиграл екатеринбургский «Уралмаш» в первом матче серии ¼ финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в понедельник, завершилась со счетом 98:82 (27:16, 30:23, 25:22, 16:21) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Винс Хантер, набравший 19 очков. У гостей 30 очков набрал Октавиус Эллис.
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Зенита», второй матч противостояния пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге, после чего серия переедет в Екатеринбург.
По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место в таблице группы А. «Уралмаш» стал первым в группе Б.