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22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» начал плей-офф Единой лиги ВТБ с победы над «Уралмашем»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем паркете переиграл екатеринбургский «Уралмаш» в первом матче серии ¼ финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в понедельник, завершилась со счетом 98:82 (27:16, 30:23, 25:22, 16:21) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Винс Хантер, набравший 19 очков. У гостей 30 очков набрал Октавиус Эллис.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Зенита», второй матч противостояния пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге, после чего серия переедет в Екатеринбург.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место в таблице группы А. «Уралмаш» стал первым в группе Б.

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