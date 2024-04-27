Баскетболисты ЦСКА вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

Источник: https://vk.com/cskabasket

ТАСС, 27 апреля. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 89:82 обыграли красноярский «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал турнира. Встреча прошла в Красноярске.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 26 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал Каспер Уэйр — 22.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3−0. В полуфинале столичная команда сыграет с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралмашем». «Зенит» ведет в серии со счетом 2−0, третий матч состоится в субботу и начнется в 17:00 мск.

В других четвертьфинальных сериях казанский УНИКС обыгрывает «Самару» (2−0). Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» выиграл две домашние встречи у пермской «Пармы».