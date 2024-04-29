Баскетболистки УГМК в 17-й раз выиграли чемпионат России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК со счетом 87:73 обыграли «Нику» из Сыктывкара в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России и выиграли турнир.

Бронзовые медали завоевали баскетболистки курского «Динамо». В серии за третье место они обыграли столичную команду МБА (3−0).

УГМК в 17-й раз стал чемпионом и является самой титулованной командой России. Коллектив из Екатеринбурга выиграл титул второй раз подряд.