Баскетболистки УГМК в 17-й раз выиграли чемпионат России
В третьем матче финальной серии спортсменки победили «Нику» из Сыктывкара со счетом 87:73.
В третьем матче финальной серии спортсменки победили «Нику» из Сыктывкара со счетом 87:73.
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК со счетом 87:73 обыграли «Нику» из Сыктывкара в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России и выиграли турнир.
УГМК выиграл серию со счетом 3−0.
Бронзовые медали завоевали баскетболистки курского «Динамо». В серии за третье место они обыграли столичную команду МБА (3−0).
УГМК в 17-й раз стал чемпионом и является самой титулованной командой России. Коллектив из Екатеринбурга выиграл титул второй раз подряд.