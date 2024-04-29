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16:27 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки УГМК в 17-й раз выиграли чемпионат России

В третьем матче финальной серии спортсменки победили «Нику» из Сыктывкара со счетом 87:73.

Источник: БК УГМК

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК со счетом 87:73 обыграли «Нику» из Сыктывкара в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России и выиграли турнир.

УГМК выиграл серию со счетом 3−0.

Бронзовые медали завоевали баскетболистки курского «Динамо». В серии за третье место они обыграли столичную команду МБА (3−0).

УГМК в 17-й раз стал чемпионом и является самой титулованной командой России. Коллектив из Екатеринбурга выиграл титул второй раз подряд.

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