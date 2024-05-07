«Зенит» проснулся, а ЦСКА забуксовал. Карасёв и Фрейзер растерзали москвичей

Зенит — ЦСКА, обзор, плей-офф, кто победил, Уэйр, Эртель, Карасёв, Фрейзер, Тримбл, Хантер | Источник: Чемпионат.com

Единая лига ВТБ. ½ финала

07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК

Зенит (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Счет: 93: 81

Зенит: Карасёв — 22, Фрейзер — 20, Эртель — 14, Хантер — 14, Торопов — 8, Захаров — 6, Морган — 5, Жбанов — 2, Зубков — 2, Герасимов, Вольхин, Клименко

ЦСКА: Тримбл — 19, Хэнлан — 18, М'Бай — 13, Джекири — 8, Жан-Шарль — 8, Астапкович — 6, Уэйр — 5, Ухов — 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

Битва двух столиц стартовала, первый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА закончился уверенной победой армейцев. Вторая игра в Санкт-Петербурге обещала быть не менее яркой и важной для каждой из команд. Именно такой она и получилась. Окунёмся в атмосферу «Арены», где одни из лучших клубов России выявляли сильнейшего.

Хавьер Паскуаль проделал колоссальную работу. Прежде всего главный тренер «Зенита» зарядил своих подопечных на активные действия с первых минут встречи. Хозяева активнее двигали мяч, великолепно действовали в обороне и вообще практически не промахивались. Сергей Карасёв реализовал все свои броски с игры в первой четверти — четыре из четырёх, два из которых «трёшки». Но намного главнее то, что у «Зенита» получилось остановить атакующую мощь ЦСКА. Первая четверть завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 27:18.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-20075697&hd=2&id=456247873&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором игровом отрезке ЦСКА показал прыть и стал лучше выбирать моменты для бросков. Каспер Уэйр набрал первые очки в матче, реализовав трёхочковый бросок, при этом американский разыгрывающий продолжал прекрасно заигрывать партнёров. Однако лучше всего в составе армейцев во второй четверти проявил себя Мело Тримбл, который активно разбирался с соперниками один в один и удачно шёл под кольцо. Но нельзя забывать и о «Зените», где лидер коллектива Томас Эртель шикарно руководил нападением и отдал несколько эффектных и одновременно эффективных передач. Команды завершили вторую четверть вничью — 19:19 и отправились на большой перерыв.

Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис внёс коррективы в перерыве: ЦСКА стал больше использовать своих «больших» под кольцом. Защитники «грузили» на Ливио Жан-Шарля и Амата М’Бая, и это работало. «Зениту» приходилось либо фолить, либо пропускать. К тому же продолжал отлично действовать Тримбл. Впрочем, у хозяев нашёлся ответ — сине-бело-голубые выше всяких похвал выводили партнёров по команде на свободные броски. Продолжал попадать Карасёв, также подключились Сергей Торопов и Винс Хантер, которые отлично использовали пространство вблизи кольца. Героем концовки третьей четверти стал Трент Фрейзер, реализовавший две «трёшки» и штрафной бросок, тем самым «Зенит» закрыл соперника с небольшим преимуществом — 27:25.

Не успела стартовать заключительная десятиминутка, как Фрейзер вновь отличился и затем отправился немного передохнуть. Команды шли вровень друг с другом, но ЦСКА понемногу начал отыгрываться. Преимущество «Зенита» сократилось до четырёх очков, и на секунду показалось, что армейцы окончательно перевернут матч. Однако в планы хозяев не входило проигрывать: коллектив великолепно провёл концовку — Джувэн Морган набрал два очка, а затем оформил шикарный блок-шот, Эртель продолжил разгонять атаки и набрал два очка в проходе, на счету Хантера слэм-данк, и практически точку в матче поставил герой матча — Карасёв, реализовавший «трёшку». 20:19 — в пользу сине-бело-голубых. Уверенная победа «Зенита» со счётом 93:81.

Клуб из Санкт-Петербурга сделал выводы после первой игры — команда лучше работала на щите, отлично двигала мяч (18 передач против 10 у ЦСКА), допустила намного меньше потерь, чем соперник (8 против 17) и лучше бросала как с двухочковой, так и с трёхочковой дистанции. Карасёв завершил встречу с 22 набранными очками. Российский форвард промахнулся лишь раз в матче — семь из восьми с игры, к тому же Сергей отлично действовал в обороне, набрав четыре перехвата. «Зенит» не победил бы без Фрейзера, поймавшего кураж во второй половине, — 20 очков, семь передач, Эртеля — 14 очков, шесть передач и Хантера — 14 очков, три подбора.

У ЦСКА по ходу всего матча выделялся Тримбл, а также эпизодически подключался Оливье Хэнлан. Первый набрал 19 очков, но немного подпортил впечатление о себе пятью потерями, а второй — набрал 18 очков и мог бы быть чуть понапористее в некоторых моментах. Весь стартовый состав ЦСКА набрал всего лишь 30 очков, в то время как стартовая пятёрка «Зенита» отметилась 67 очками! Хозяева от начала и до конца бились и поэтому заслуженно победили. Серия переезжает в Москву, где армейцы уже будут иметь преимущество домашней площадки. Встретимся 10 мая, когда состоится третий матч одного из полуфиналов плей-офф Единой лиги.