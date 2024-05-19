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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПБК ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в шестом матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал турнира.

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Встреча, которая в воскресенье прошла в Москве, завершилась со счетом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20) в пользу армейцев. В составе победителей 31 очко записал в свой актив Каспер Уэйр. «Зениту» 29 очков принес Винс Хантер.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и вышел в финал турнира после годичного отсутствия. Действующим победителем Лиги ВТБ является казанский УНИКС, который в полуфинале играет против краснодарского «Локомотива-Кубани» (3−3 в серии).

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