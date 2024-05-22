21:08 (мск), источник: ТАСС

УНИКС сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу

Казанцы в полуфинале обыграли в семи матчах «Локомотив-Кубань».

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Казанский УНИКС дома со счетом 92:87 обыграл краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в седьмом матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 31 очко.

УНИКС выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале казанская команда сыграет с московским ЦСКА, который со счетом 4−2 в серии победил петербургский «Зенит». Финальная серия также продлится до четырех побед и начнется 26 мая в Казани.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. ЦСКА выигрывал титул 10 раз — это рекорд турнира.

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