УНИКС сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Казанский УНИКС дома со счетом 92:87 обыграл краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в седьмом матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

УНИКС выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале казанская команда сыграет с московским ЦСКА, который со счетом 4−2 в серии победил петербургский «Зенит». Финальная серия также продлится до четырех побед и начнется 26 мая в Казани.