УНИКС сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу
Казанцы в полуфинале обыграли в семи матчах «Локомотив-Кубань».
Казанцы в полуфинале обыграли в семи матчах «Локомотив-Кубань».
КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Казанский УНИКС дома со счетом 92:87 обыграл краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в седьмом матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 31 очко.
УНИКС выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале казанская команда сыграет с московским ЦСКА, который со счетом 4−2 в серии победил петербургский «Зенит». Финальная серия также продлится до четырех побед и начнется 26 мая в Казани.
Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. ЦСКА выигрывал титул 10 раз — это рекорд турнира.