Андреас Пистиолис подписал новый контракт с ЦСКА

Напомним, Пистиолис стал главным тренером армейцев в середине апреля этого года, сменив на посту северомакедонского специалиста Эмила Райковича сразу по окончании регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Под его руководством ЦСКА в плей-офф турнира победил «Енисей», а потом «Зенит», пробившись в финал соревнований.