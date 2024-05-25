15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место лиги ВТБ.

Источник: БК "Зенит"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем паркете обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 79:77 (20:17, 23:19, 15:16, 21:25) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Трент Фрэйзер (22 очка). В составе железнодорожников больше всех очков набрал Андрей Мартюк (21), также на его счету 9 подборов.

Форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт во второй четверти вступил в перепалку с арбитром после назначения штрафных очков в пользу «Зенита». Он попытался схватить судью и накричал на него, после этого баскетболист получил второй технический фол и был удален до конца игры.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Зенита». Второй матч противостояния пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге.

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