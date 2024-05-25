«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем паркете обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 79:77 (20:17, 23:19, 15:16, 21:25) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Трент Фрэйзер (22 очка). В составе железнодорожников больше всех очков набрал Андрей Мартюк (21), также на его счету 9 подборов.

Форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт во второй четверти вступил в перепалку с арбитром после назначения штрафных очков в пользу «Зенита». Он попытался схватить судью и накричал на него, после этого баскетболист получил второй технический фол и был удален до конца игры.