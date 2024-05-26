ЦСКА с разницей в одно очко победил УНИКС в первом матче финала

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Татарстана, завершилась поражением хозяев со счетом 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20). У казанцев самым результативным был Ненад Димитриевич (22 очка), 18 баллов набрал Андрей Воронцевич, 16 очков у Джалена Рейнольдса. У ЦСКА 28 очков набрал Мело Тримбл, 16 очков — Амат М’Бай.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Второй матч противостояния пройдет также в Казани 28 мая, после чего серия переедет в Москву.