20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА с разницей в одно очко победил УНИКС в первом матче финала

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС уступил ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Татарстана, завершилась поражением хозяев со счетом 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20). У казанцев самым результативным был Ненад Димитриевич (22 очка), 18 баллов набрал Андрей Воронцевич, 16 очков у Джалена Рейнольдса. У ЦСКА 28 очков набрал Мело Тримбл, 16 очков — Амат М’Бай.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Второй матч противостояния пройдет также в Казани 28 мая, после чего серия переедет в Москву.

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