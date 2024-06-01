ЦСКА выиграл третий матч подряд в финальной серии Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде уступил столичному ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде уступил столичному ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 80:72 (13:17, 20:15, 21:19, 26:21). В составе армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл, набравший 26 очков. У УНИКСа больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (19).
ЦСКА ведет со счетом 3−0 в серии до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет в Москве 2 июня.