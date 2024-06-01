ЦСКА выиграл третий матч подряд в финальной серии Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 80:72 (13:17, 20:15, 21:19, 26:21). В составе армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл, набравший 26 очков. У УНИКСа больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (19).