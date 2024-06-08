Сборная Петербурга обыграла команду Москвы в баскетбольном матче на ПМЭФ

В составе сборной Санкт-Петербурга также выступали чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт, председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный. За команду Москвы выступали президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, чемпион Европы 2007 года Сергей Быков, заместитель генерального директора группы «Россети» Владимир Харитонов, солистка Мариинского театра Дарья Ионова.