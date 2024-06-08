Сергей Кущенко назвал клуб, который может присоединиться к Единой лиге

«“Динамо” из Владивостока — наш единственный потенциальный новичок на грядущий сезон. Других сейчас нет. Мы инспектируем их заявку. Она рассматривается, вступление возможно.



По поводу иностранных кандидатов, мы будем держаться за международную повестку. Это изначально заложено в нашей лиге. Да, сложные истории, даже с нынешними участниками, но мы прилагаем все усилия. Большие контакты с потенциальными точками расширения есть. Это история на будущее, то есть через сезон, но это возможно. Речь идёт о клубах, которые ближе к Азии, так скажем», — приводит слова Кущенко издание «Спорт День за Днём».