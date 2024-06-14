«Астана» оказалась в уникальной ситуации в Единой лиге ВТБ

По итогам заседания совета директоров лиги в предстоящем сезоне лиги сыграют 12 клубов. Помимо «Астаны» это 11 российских клубов: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Пари НН», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

В предыдущем сезоне наряду с «Астаной» еще одним иностранным коллективом в Единой лиге ВТБ был «Минск» из столицы Беларуси. «Астана» на групповом этапе заняла седьмое предпоследнее местов в своей группе.